Il manager Alessio Sundas sta valutando i profili di diversi allenatori da presentare ad un club in Spagna. Il calcio iberico è straordinario, veloce e con dinamiche che lo caratterizzano in tutto il mondo. Lì gli allenatori sono veramente al centro di uno scacchiere dove solo i più bravi fanno carriera, vedi Guardiola, Vicente del Bosque, Aragonés solo per citarne alcuni.

Ma anche gli italiani sono riusciti a trovare spazio e soddisfazione nella nazione del flamenco. Basti pensare a Carlo Ancelotti, che sarà ricordato per sempre come l'autore della decima, la Coppa Campioni cercata per diversi anni dai galacticos del Real Madrid.



Su queste basi si muove Sundas che vuole portare in Spagna solo il meglio del calcio nostrano. Tutti gli allenatori con patentino Uefa A attualmente liberi sono avvisati: "Valuto profili di allenatori interessanti e con grande voglia di lavorare. Quest'anno sarà ricordata come l'estate degli allenatori e io e la mia scuderia, la Sport Man, siamo pronti a fare la nostra parte portando oltre frontiera i talenti della panchina che qui non riescono a trovare spazio".