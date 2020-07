Le frasi choc pronunciate qualche giorno fa dall'ex giocatore del Milan Christophe Dugarry, oggi agente di Antoine Griezmann, nei confronti di Lionel Messi, definito letteralmente "un ragazzino basso e mezzo autistico", sembrano il preludio all'addio dell'attaccante francese al Barcellona.



Sottotraccia tuttavia c'è chi da tempo sta lavorando per non far sì che a lasciare il capoluogo catalano non sia il piccolo diavolo transalpino bensì la pulce argentina. È l'agente FIFA Alessio Sundas che da anni ha rapporti intensi con Barcellona e un obiettivo ben preciso: portare Messi in Serie A.



Un'impresa ai limiti del possibile ma non del tutto irrealizzabile, almeno a sentire il manager toscano: "Dopo gli incredibili fatti accaduti nei giorni scorsi sembra proprio che qualcosa si stia muovendo - annuncia Sundas - in casa blaugrana è scoppiato il caos, perché, seppur assolutamente condannabili, le frasi di Dugarry hanno alzato il velo sulla difficile convivenza che molti giocatori hanno con Messi. Non è la prima volta, infatti, che un campione si trova a scontrarsi con la pulce. E siccome l'età dal numero 10 argentino comincia a farsi importante la dirigenza catalana starebbe pensando ad un clamoroso addio".



uno scenario che qualora dovesse realizzarsi troverebbe Sundas pronto ad agire, magari facendo sbarcare Messi in Italia: "Vedere Messi in A non sarà semplice, anche perché qui da noi soltanto un paio di club potrebbero permettersi un'operazione del genere. Sto pensando ovviamente a Juventus e Inter. Ad ogni modo io e il mio staff stiamo contattando i dirigenti dei principali top club a livello mondiale per riuscire a concretizzare un'operazione che avrebbe dell'incredibile".