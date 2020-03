Un vertice, via Skype, che coinvolga procuratori ed intermediari calcistici di tutto il mondo: è l'ambizioso progetto a cui sta lavorando Alessio Sundas.



L'agente toscano si sta attivando per organizzare una conferenza stampa telematica con tanti colleghi allo scopo di capire come organizzare il prossimo calciomercato estivo.



All'incontro virtuale parteciperanno procuratori in collegamento da diversi paesi del mondo: USA, Brasile, Inghilterra, Spagna, Austria, Finlandia e naturalmente Italia.