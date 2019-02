Alessio Sundas sbarca negli Stati Uniti.



Il manager toscano, specializzato nella ricerca di sponsor per società sportive e nella gestione delle procure di calciatori e tennisti, è deciso a compiere un ulteriore passo in avanti nella propria carriera.



L'ambizione del numero uno della Sport Man è quella di varcare l'oceano per tentar fortuna anche nel nuovo continente: “Ho intenzione di lavorare in USA - fa sapere Sundas - il mio obbiettivo è quello di organizzare grandi eventi sportivi con l’appoggio del governatore della Florida Ron DeSantis, coinvolgendo tutti gli sport più amati dagli americani quali basket, baseball e football. Senza dimenticare il calcio, disciplina in forte ascesa negli USA. Sono convinto che grazie a questa iniziativa aumenteranno collaborazioni e lavoro non solo per i miei contatti americani ma anche per quelli italiani".



Se il progetto di Sundas dovesse andare in porto, l'agente FIFA vedrebbe allargarsi ulteriormente i già vasti orizzonti che attualmente lo vedono operare in molti paesi europei, quali Finlandia, Spagna, Ungheria, Austria e Ucraina.