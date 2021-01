Stop al calcio! Suning blocca le attività della sua squadra in Cina: il Jiangsu. Ieri, alla ripresa degli allenamenti, l’unico straniero presente era il preparatore atletico Ferdinando Hippoliti. Per il resto, via tutti: dall’allenatore romeno Cosmin Olaroiu al brasiliano Alex Teixeira. Non accettano il tetto d’ingaggio imposto dallo Stato: 3 milioni di dollari lordi l’anno. Allo Jiangsu giocatori e tecnico non ricevono gli stipendi da tre mesi. Il limite è il 29 gennaio, giorno in cui i club dovranno presentare le liste per l’iscrizione alla Super League.



Intanto, sempre secondo La Repubblica, la società rassicura l'Inter sul rispetto della scadenza del 16 febbraio per il pagamento degli stipendi arretrati, evitando così il rischio di una penalizzazione in classifica per la squadra nerazzurra.