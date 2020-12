alle proprie aziende. Non fa eccezione la proprietà nerazzurra, che attraverso il suo presidente Steven Zhang ha ribadito ad Antonio Conte l'impossibilità di mettergli a disposizione un tesoretto per il mercato di gennaio. Così, in vista dei mesi a venire, secondo quanto riferisce Il Sole 24 Ore, già dallo scorso novembre Suning si è messa in moto per ovviare a queste difficoltà e mantenere il suo piano di rilancio economico dell'Inter.- Il quotidiano finanziario milanese è venuto a conoscenza dell'esistenza di unLa Gazzetta dello Sport aggiunge che Suning si sarebbe già rivolto alla banca statunitense Goldman Sachs e a JP Morgan per svolgere il ruolo di advisor nella ricerca di nuovi partner. Attualmente l'Inter, che ha nel colosso cinese il suo azionista di riferimento, prevede nella sua struttura anche un socio di minoranza, il fondo con sede ad Hong Kong Lion King, che ne detiene il 31,05%. Ma le ultime manovre lasciano immaginare la volontà di individuare nuovi soggetti che possano magari contribuire senza i limiti imposti per esempio dallo stato cinese.("forte azionista, al terzo posto tra le imprese non statali in Cina con un giro d’affari miliardario e attivo in settori come retail, real estate, cultura e Sport")Le indiscrezioni emerse in giornata sul possibile accordo col colosso immobiliare Evergrande e la nuova casa automobilistica Hengchi per rimpiazzare Pirelli come main sponsor dopo 26 anni sono soltanto una parte dei movimenti in atto in casa Inter. In un contesto economico di difficoltà a livello mondiale e delle recenti strette imposte da Pechino, Suning prova a passare al contrattacco. Nuove risorse e probabilmente nuovi soci per portare avanti il progetto di rinascita del club nerazzurro.