Suning non molla l'Inter. La trattativa per la cessione del club nerazzurro a BC Partners si è frenata per la differenza di valutazione tra il miliardo di euro richiesto da Zhang e i 750 milioni di euro offerti dal fondo. In alternativa ci sono poi gli interessi del fondo svedese EQT e di Mubadala, il fondo sovrano degli Emirati Arabi Uniti.



Intanto la proprietà cinese sta studiando un piano B per tenersi l'Inter. Secondo Il Sole 24 Ore, Suning sta discutendo con alcuni gruppi finanziari (tra cui gli statunitensi di Fortress) per ottenere un finanziamento da 150-200 milioni di euro in modo da risolvere gli attuali problemi di liquidità e gestire le spese di gestione per quest'anno. Una mossa simile a quella intrapresa in passato da Yonghong Li al Milan, che acquistò il Milan da Silvio Berlusconi grazie a un finanziamento del fondo statunitense Elliott, ora diventato proprietario del club rossonero.