Caso spento sul nascere? Lo Jiangsu Suning respinge le accuse sugli stipendi non pagati ai calciatori, che avrebbero minacciato uno sciopero. Secondo i media cinesi, la squadra ha accettato di allenarsi solo dopo che il club ha pagato l'ultima mensilità. La società, che ha la stessa proprietà dell'Inter, ha smentito tutto in una dichiarazione ufficiale: "Tutte le accuse sul nostro club sono rumors. Dopo aver ottenuto una grande vittoria all'ultimo turno, la squadra ha condotto un allenamento di recupero sotto la guida del tecnico questo pomeriggio per prepararsi alla prossima partita di campionato".



Domenica scorsa lo Jiangsu Suning ha vinto 5-2 contro l'Henan Jianye ultimo in classifica grazie alla tripletta di Santini e alla doppietta di Eder: in campo anche l'altro ex interista Miranda. Domani (giovedì) c'è la sfida con lo Shandong Luneng di Pellè e Fellaini, seconda in classifica a meno 3 dai campioni in carica del Guangzhou Evergrande allenati da Fabio Cannavaro e con due punti di vantaggio sullo Jiangsu Suning, terzo dopo le prime otto giornate del girone A. Quest'anno, per via del coronavirus, le 16 squadre del campionato di massima divisione sono state divise in due gruppi e giocano in due sole città: Dalian e Suzhou.