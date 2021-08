I terremoti in casa Inter purtroppo non sono una novità per noi. Siamo fatti così, siamo un po’ masochisti, il problema è che questa condizione non ci fa stare mai bene del tutto e mai si riesce ad essere sereni., ho difeso la proprietà perché ogni tanto sarebbe anche giusto considerare i dati di fatto e ragionare di conseguenza.. Zhang ha costruito una società forte con i migliori dirigenti, ci ha fatto tornare prima in Champions con stabilità e ha completato l’opera con lo scudetto che mancava in bacheca dal 2010.Io non dimentico tutto questo ma in questo momento sto vacillando pure io. Non sono uno di quelli che chiude gli occhi davanti alle conseguenze della pandemia, vedo che ilLa partenza di Hakimi ha di fatto (secondo quello che ci è sempre stato detto e io lo prendo per vero) sistemato il buco di bilancio che derivava dai mancati introiti della stagione passata e di quella precedente. Non sono ingenuo, sapevo che ci sarebbe stato bisogno di incassare ancora qualcosa e che il mercato in entrata sarebbe stato complicato. M. Faccio un’ipotesi: se quei 140 milioni fossero poi spesi per prendere Gabriel Jesus dal City (24 anni, ingaggio 4,5 milioni e prezzo accessibile) e Vlahovic dalla Fiorentina (22 anni, ingaggio basso e investimento di 60 milioni garantito) oltre che per prendere Dumfries e Nandez io fare pure gli applausi.Marotta e Ausilio in questi anni hanno lavorato benissimo ma bisogna però farli agire nelle migliori condizioni e non mettere loro il bastone tra le ruote obbligandoli a salti mortali e figuracce nei confronti di stampa e tifosi. Marotta ha dato la sua parola prima su Hakimi unico partente e poi sull’incedibilità degli altri big, figuratevi su Lukaku.ad ogni piccolo soffio di vento, figurati se agli squali fai pure vedere il sangue.Ripeto: non discuto la bontà dell’operazione Lukaku (che io adoro come la totalità dei tifosi nerazzurri) ma pongo degli enormi dubbi sulla gestione degli eventuali introiti di questo “sacrificio”.il belga non va rimpiazzato perchè rimpiazzarlo è impossibileÈ molto semplice leggere così la realtà dei fatti ed è ovvio che Marotta e Ausilio questo ragionamento lo abbiano fatto. I. Invece no, non possono e così per loro diventa difficilissimo. Suning dovrà raddrizzare le orecchie, il popolo interista sta già facendo sentire la sua voce e credo che ad oggi non ci si possa più tappare le orecchie.