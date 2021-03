Suning ha cessato le attività dello Jiangsu Football Club in Cina, la CFA (Federcalcio cinese) ha commentato la vicenda con un comunicato ufficiale: "Il 28 febbraio, il Jiangsu Football Club ha annunciato la sospensione delle operazioni delle squadre del club. La Federcalcio presta molta attenzione a questa questione e per questo è stata in contatto con il Jiangsu Football Club. La Federcalcio disapprova la sospensione delle operazioni decisa ma rispetta la scelta del club. Dopo che Suning ha investito nel Jiangsu Football Club nel 2015, ha compiuto sforzi considerevoli per lo sviluppo del calcio e desidera esprimere la sua gratitudine. La Federcalcio continuerà a lavorare duramente per attuare il ‘Piano generale di riforma e sviluppo del calcio cinese’, continuando a promuovere la riforma del calcio, rafforzando il calcio di base coi settori e con il calcio giovanile, migliorando il sistema dei campionati professionistici e unendo meglio le forze calcistiche nazionali".