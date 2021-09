. Federicoha cominciato la stagione 2021/22 deciso a conquistarsi un posto nella sua, la società in cui era cresciuto senza però mai avere un'occasione in prima squadra. Gli anni in prestito, soprattutto al Verona di Juric, gli hanno fatto bene, lo hanno completato e. Uno che con quel piede mancino potrebbe fare qualunque cosa.Durante i mesi scorsi, a mercato aperto e con i noti problemi economici che ha avuto l'Inter,. Diversi gli interessamenti, senza però offerte concrete da almeno 10 milioni di euro, il prezzo fissato per Dimarco: ildel solito Juric e ildi Spalletti hanno riflettuto a lungo sulla possibilità di investire sull'ex Hellas, ma alla fine non se la sono sentita di spendere quella cifra.A gioirne, ora, è proprio l'Inter che si è ritrovata in rosa un calciatore maturo e pronto per fare l'esterno sinistro o il terzo di difesa, come accaduto contro la Sampdoria, oltre che pericolosissimo sui calci piazzati. Per questo motivotra la società e l'entourage del giocatore. L'attuale contratto è in, si lavorerà pera stagione, al pari di D'Ambrosio e Darmian. Perché anche l'Inter ora non vuole perdere questo Dimarco.