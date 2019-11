.È tripudio Flamengo in Copa Libertadores: i brasiliani superano all'ultimo respiro il River Plate, 2-1 in rimonta in finale e si aggiudicano la prestigiosa competizione per club sudamericana, trascinati da uno scatenato Gabriel Barbosa Doppietta per Gabigol all'Estadio Monumental di Lima, toccata quota 40 gol in una stagione magica per l'attaccante in prestito dall'Inter.



La gara sembra mettersi subito in discesa per i Millonarios, che al 14' passano con Borrè, bravo a raccogliere il pallone a centro area e a scaraventarlo nell'angolino basso. Il River Plate di Gallardo però non riesce a chiudere l'incontro e all'89' paga a carissimo prezzo: Pratto perde palla sulla trequarti, ne nasce un contropiede chiuso da due passi da Gabigol. Sembra tutto indirizzato per l'1-1 al 90', ma Gabigol non è della stessa idea e al 92' realizza l'impresa: stop in area, salta due difensori con un controllo e trafigge ancora il portiere argentino Armani. Tripudio brasiliano, poco conta che lo stesso Gabriel venga anche espulso nel finale (prima di lui Palacios per il River): festa grande, il Flamengo di Jorge Jesus è campione della Copa Libertadores.