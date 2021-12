Parte oggi la nuova fase di attuazione del green pass che da questa mattina si è sdoppiato fra green pass base, quello ottenibile con il tampone, e super green pass, per coloro che sono vaccinati o guariti dal Covid-19.



LE DIFFERENZE - Come detto il primo si ottiene SOLO con la vaccinazione o con la guarigione dal Covid-19, mentre il secondo viene dato anche con l’esito negativo di un tampone, che può essere molecolare e antigenico rapido. Per ottenere il super green pass, basta avere un ciclo vaccinale completo (2 dosi) e in automatico sarà aggiornato da green pass base a super, senza fare nulla.



UTILIZZI DEL SUPER GREEN PASS - Se siete in possesso del super green pass dal 6 dicembre si potrà contiunare ad accedere a tutti i luoghi pubblici per cui è previsto: lavoro, ristorante, bar al chiuso, stadio, cinema, teatro, discoteche, feste, aerei, treno ad Alta velocità, traghetto, ma università.



GREEN PASS BASE - Chi invece finora ha scelto di ottenere il green pass tramite tampone, non potrà più accedere ai luoghi dove è previsto l'utilizzo del green pass super ad eccezione del posto di lavoro, delle palestre, delle mense, di salire sui mezzi del trasporto pubblico locale, fare la spesa e recarsi in farmacia oltre che frequentare gli hotel con i relativi servizi di ristorazione.