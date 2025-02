Super Hakimi, il PSG vince 3-2 a Lione e mette un'ipoteca sulla Ligue 1

AFP via Getty Images

. I parigini di Luis Enrique vinconosul campo deldi Paulo Fonseca nel posticipo della 23esima giornata di campionato, trascinati da unautore di una doppietta.Succede tutto nella ripresa, dopo un primo tempo senza reti. Al 53' il PSG passa proprio con l'esterno ex Inter: cross rasoterra dalla sinistra di Barcola, il pallone arriva sul secondo palo adche di prima mette nell'angolo basso. Passano sei minuti e al 59' arriva il raddoppio di: servito dall'ex Napoli Kvaratskhelia, il francese entra in area e con il mancino mette a giro sul secondo palo. Il Lione la riapre all'83 con, che sfrutta una grande giocata di Mikautadze appena entrato, ma all'85' il PSG cala il tris: grande azione che parte dalla sinistra con Nuno Mendes, tacco spettacolare di Gonçalo Ramos al limite dell'area, appoggio di Kang-In Lee per l'accorrenteche firma la doppietta personale. A nulla vale la rete del definitivo 2-3 dial 92'.