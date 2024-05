Super League svizzera, Simone Pafundi eletto "Player of The Season" 2023-2024

Simone Pafundi è stato eletto "Player of the season" della Super League svizzera 2023/24, secondo la community di Transfermarkt: approdato al Losanna alla fine del mercato di gennaio, dopo una sola apparizione da 7 minuti con la maglia dell'Udinese nel match contro la Fiorentina, il talento di Monfalcone ha trovato gloria nel campionato elvetico.



IL MIGLIORE DEL CAMPIONATO - In 17 presenze, 1.008 minuti in campo, con un gol e 2 assist, il classe 2006, in prestito al Losanna fino al 31 dicembre 2024, si è guadagnato il titolo di miglior giocatore del campionato svizzero, con il 16,96% delle votazioni. Al secondo posto con il 14,83% c’è Meschack Elia dello Young Boys e al terzo Aurele Amenda, sempre della formazione giallonera di Berna, con il 14,35%.