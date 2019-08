Il Napoli vuole stringere per Mauro Icardi e De Laurentiis ha alzato il telefono per farlo sapere anche alla moglie/agente Wanda Nara. Secondo il Corriere dello Sport, l'argentino sarebbe pronto a trasferirsi in azzurro per giocare la Champions League, il nodo principale sarebbe quello relativo ai diritti d'immagine. Il quotidiano riporta di una proposta d'ingaggio di otto milioni l'anno da parte del Napoli, superata, però, da quella della Roma che a Icardi offre un milione in più.