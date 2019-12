Il Liverpool completa nel modo migliore la settimana perfetta: dopo la vittoria di Bournemouth e soprattutto quella di Salisburgo che ha consegnato il pass per gli ottavi di finale di Champions League, i ragazzi di Klopp battono 2-0 il Watford e vola a +10 sul Leicester. La doppietta di Salah vale il 17esimo risultato utile consecutivo in Premier League e prepara nel modo migliore l'impegno nel Mondiale per club in Qatar.