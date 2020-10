Dopo la pausa per gli impegni della Nazionale, torna la Serie A con 4 anticipi tutti da seguire. Si riparte con Napoli – Atalanta, una super sfida tra due squadre che si candidano a protagoniste della stagione: entrambe hanno vinto tutte le gare fin qui disputate, ma sugli azzurri pesa il 3 a 0 a tavolino con la Juventus per la ormai celebre vicenda della Asl che ha bloccato la partenza dei campani verso Torino. Motivo in più per non lasciare punti importanti per strada, anche se i nerazzurri daranno filo da torcere: gara sul filo per gli esperti, gli azzurri sono favoriti ma di un soffio, a 2.50 contro il 2.55 dell’Atalanta, il pareggio è a 3.80. Più schierati gli scommettitori, il 50% crede nell’ennesima vittoria della Dea, il 25% si schiera con gli uomini di Gattuso. Napoli e Atalanta hanno in comune il grande potenziale offensivo, logico dunque aspettarsi una valanga di reti: l’opzione che entrambe le squadre segnino almeno due goal nel match è a 3.40. Il super sabato calcistico prosegue con il Derby della Madonnina, un Inter – Milan di alta classifica come non accadeva da tempo. Con sei giocatori positivi, l’Inter è una delle squadre più colpite dal Covid, Conte è dunque chiamato a scelte obbligate. Pioli invece sorride per il ritorno di Ibrahimovic, fermato anche lui dal Covid nelle prime di campionato, e si presenta al derby forte del primato in classifica a punteggio pieno. Le quote però favoriscono l’Inter, avanti a 2.30, vale 3.00 il successo milanista mentre il pareggio si gioca a 3.50. Anche gli scommettitori credono nella vittoria dei nerazzurri, il 58% ha scelto il segno 1, solo il 16% ha puntato sul Milan. Sfida da non perdere in attacco tra due bomber di razza: chi sarà più decisivo tra Lukaku e Ibrahimovic? Per i bookmaker il belga, autore di 3 goal nelle prime tre di campionato e di 2 reti nei due derby della scorsa stagione, è favorito a 3.00, Ibra è a 4.00 mentre lo stesso numero di goal tra i due attaccanti è a 1.90. La Lazio vuole tornare alla vittoria dopo aver raccolto 1 solo punto nelle ultime due gare con Atalanta e Inter. I biancocelesti vanno a Genova dalla Sampdoria, rinfrancata dal primo successo stagionale con la Fiorentina, dove vincono da quattro gare consecutive. Anche stavolta la squadra di Inzaghi dovrebbe portare a casa i 3 punti, il successo dei capitolini è infatti a 2.15, si sale a 3.25 per la vittoria dei padroni di casa, a 3.50 il pareggio. In linea con il pronostico gli scommettitori, il 77% ha scelto la vittoria della Lazio. A chiudere il sabato di anticipi, Crotone – Juventus, gara senza storia con i bianconeri in discesa a 1.38 e i calabresi, ancora a zero punti in classifica, a 9.00. Difficile anche il pareggio, a 4.60. Senza Ronaldo, positivo al Covid, i nuovi acquisti bianconeri hanno una grande occasione per emergere: Chiesa, colpo dell’ultimo giorno di mercato, potrebbe esordire con la maglia bianconera segnando, opzione a 3.00, il goal di Kulusevski è a 2.25, ma ad avere maggiori chance è Morata, in goal a 1.75.