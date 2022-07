Ce l'ha fatta Jannik Sinner, il tennista festeggia una grande - e anche in parte inaspettata - vittoria contro Carlos Alcaraz. Era la sfida più affascinante della giornata, tra i due giovani più forti del circuito e che si contenderanno nei prossimi anni tanti trofei. L'ha vinta l'italiano in quattro set, 6-1, 6-4, 6-7, 6-3 con una prestazione quasi perfetta. Successo che permette all'altoatesino di raggiungere i quarti di finale di Wimbledon dove incontrerà il vincente tra Novak Djokovic e Tim van Rijthoven. Se tutto dovesse andare come da pronostico, si prospetta un'altra grande sfida contro il serbo, vincitore 6 volte di questo torneo. Nel frattempo, aspettando di sapere chi dovrà sfidare, Sinner può godersi questa importantissima vittoria.