Belotti è inarrestabile. Siamo a inizio a ottobre e il Gallo è già arrivato a 12 gol, cinque più di Ronaldo, il doppio esatto di Immobile, Dzeko e Mertens. L’attuale Supercannoniere del Toro ha smistato così le sue reti: 5 in campionato, 6 nei preliminari di Europa League, 1 in Nazionale. La classifica del Supercannoniere somma tutti i gol segnati nelle partite ufficiali della stagione (campionato, Coppa Italia, Champions, Europa League, Supercoppa Italia, nazionali e Under 21, negli ultimi due casi valgono anche le amichevoli, essendo gare ufficiali) dai giocatori di Serie A.