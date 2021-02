E’ una sfida non a gol, ma a doppiette. Nell’ultima di campionato ecco il nuovo controsorpasso di Romelu Lukaku su Cristiano Ronaldo, i veri protagonisti della classifica del Supercannoniere. Ora siamo 27 a 26 per il belga che però, a differenza del portoghese, non potrà sfruttare le gare di Champions e nemmeno la finale di Coppa Italia. Salgono anche Muriel che si porta a -1 da Immobile e punta alla conquista del podio e Lautaro Martinez a -1 da Ibrahimovic. Arrivano in doppia cifra Lorenzo Insigne, Caputo e Berardi.







La classifica del Supercannoniere somma tutti i gol segnati nelle partite ufficiali della stagione (campionato, Coppa Italia, Champions, Europa League, Supercoppa Italia, nazionali e Under 21, negli ultimi due casi valgono anche le amichevoli, essendo gare ufficiali) dai giocatori di Serie A. Le sigle sono le seguenti: A=campionato di Serie A, CL=Champions League, EL=Europa League, CI/SI=Coppa Italia e Supercoppa Italia, N=Nazionale, U21=Under 21. In questa stagione, la corsa per il titolo di Supercannoniere si concluderà dopo l’Europeo.