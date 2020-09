Cristiano Ronaldo è stato il primo supercannoniere di calciomercato.com con i 48 gol realizzati nella stagione scorsa ed è di nuovo al comando della classifica 2020-21 con 3 reti insieme a Zlatan Ibrahimovic e Dries Mertens. In attesa che si concluda il primo turno di campionato con i recuperi, i tre si sono già staccati al primo posto, Ibra con una doppietta contro il Bologna e il gol nel preliminare di Europa League, CR7 e Mertens con la rete in campionato e i due gol nelle rispettive nazionali.





La classifica del Supercannoniere somma tutti i gol segnati nelle partite ufficiali della stagione (campionato, Coppa Italia, Champions, Europa League, Supercoppa Italia, nazionali e Under 21, negli ultimi due casi valgono anche le amichevoli, essendo gare ufficiali) dai giocatori di Serie A. Le sigle sono le seguenti: A=campionato di Serie A, CL=Champions League, EL=Europa League, CI/SI=Coppa Italia e Supercoppa Italia, N=Nazionale, U21=Under 21