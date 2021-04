Le gare dihanno modificato le distanze nella parte alta della classifica del Supercannoniere, riavvicinando(due gol col Belgio) a(uno solo col Portogallo), così adesso i due bomber sono divisi da due sole reti: 34 per il portoghese, 32 per il belga. Sale anche Immobile, ora a -1 dal terzo posto di. La Turchia ha invece spinto il suo miglior giocatore,, in doppia cifra.La classifica del Supercannoniere somma tutti i gol segnati nelle partite ufficiali della stagione (campionato, Coppa Italia, Champions, Europa League, Supercoppa Italia, nazionali e Under 21, negli ultimi due casi valgono anche le amichevoli, essendo gare ufficiali) dai giocatori di Serie A. Le sigle sono le seguenti: A=campionato di Serie A, CL=Champions League, EL=Europa League, CI/SI=Coppa Italia e Supercoppa Italia, N=Nazionale, U21=Under 21. In questa stagione, la corsa per il titolo di Supercannoniere si concluderà dopo l’Europeo e la Coppa America.