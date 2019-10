Con la doppietta di Bologna, Ciro Immobile sorpassa Ronaldo nella classifica del Supercannoniere portandosi a quota 9, a 3 gol di distanza da Belotti proprio nella settimana in cui i due si ritrovano in Nazionale. Fermo CR7 a 8 reti, sale a 7 Duvan Zapata che stacca Dzeko e Mertens. A quota 5 Lautaro Martinez aggancia Berardi, Donnarumma e Muriel. La classifica del Supercannoniere somma tutti i gol segnati nelle partite ufficiali della stagione (campionato, Coppa Italia, Champions, Europa League, Supercoppa Italia, nazionali e Under 21, negli ultimi due casi valgono anche le amichevoli, essendo gare ufficiali) dai giocatori di Serie A.