Ciro Immobile è sempre al comando della classifica del Supercannoniere con 3 gol di vantaggio su Belotti e Ronaldo, ma la quinta giornata delle coppe europee ha mosso la graduatoria nella parte alta. La coppia interista Lukaku-Lautaro Martinez è in rimonta, così come Mertens, Dzeko e Correa, tutti a segno in campo internazionale. La classifica del Supercannoniere somma tutti i gol segnati nelle partite ufficiali della stagione (campionato, Coppa Italia, Champions, Europa League, Supercoppa Italia, nazionali e Under 21, negli ultimi due casi valgono anche le amichevoli, essendo gare ufficiali) dai giocatori di Serie A.