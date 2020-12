Dopo 4 gol segnati con 4 rigori, Ronaldo ha sbagliato il quinto contro l’Atalanta e ha consentito a Lukaku (che invece dal dischetto non ha fallito contro il Napoli) di riportarsi a +2 nella classifica del Supercannoniere. Salgono due italiani, peraltro amici, Ciro Immobile, che con la rete di Benevento va a 12 (stacca Ibrahinovic e si avvicina a CR7), e il Gallo Belotti, che va in doppia cifra.







La classifica del Supercannoniere somma tutti i gol segnati nelle partite ufficiali della stagione (campionato, Coppa Italia, Champions, Europa League, Supercoppa Italia, nazionali e Under 21, negli ultimi due casi valgono anche le amichevoli, essendo gare ufficiali) dai giocatori di Serie A. Le sigle sono le seguenti: A=campionato di Serie A, CL=Champions League, EL=Europa League, CI/SI=Coppa Italia e Supercoppa Italia, N=Nazionale, U21=Under 21.