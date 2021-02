Da un sorpasso a un controsorpasso finalmente Ronaldo e Lukaku sono appaiati in testa alla classifica del Supercannoniere. Ventotto gol ciascuno e la promessa di tornare a scattare fin dalle prossime gare. Alle loro spalle sale Muriel che aggancia Immobile al terzo posto con 19 gol. Al quinto posto Lautaro Martinez che raggiunge quota 17 grazie alla doppietta nel derby, doppietta che gli permette di scavalcare Ibrahimovic.







La classifica del Supercannoniere somma tutti i gol segnati nelle partite ufficiali della stagione (campionato, Coppa Italia, Champions, Europa League, Supercoppa Italia, nazionali e Under 21, negli ultimi due casi valgono anche le amichevoli, essendo gare ufficiali) dai giocatori di Serie A. Le sigle sono le seguenti: A=campionato di Serie A, CL=Champions League, EL=Europa League, CI/SI=Coppa Italia e Supercoppa Italia, N=Nazionale, U21=Under 21. In questa stagione, la corsa per il titolo di Supercannoniere si concluderà dopo l’Europeo.