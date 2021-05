Alla fine della stagione mancano tre giornate di campionato, la finale di Coppa Italia, l'Europeo, la Coppa America e le finali di Champions ed Europa League anche se non ci riguardano da vicino e per il momento è ancora Cristiano Ronaldo in testa alla classifica del Supercannoniere con 38 gol, quattro in più di Lukaku. Al terzo posto, ma piuttosto staccato, Luis Muriel con 27 reti seguito da Immobile a 26. Fra i primi cinque è entrato il giovane Vlahovic a quota 23.







La classifica del Supercannoniere somma tutti i gol segnati nelle partite ufficiali della stagione (campionato, Coppa Italia, Champions, Europa League, Supercoppa Italia, nazionali e Under 21, negli ultimi due casi valgono anche le amichevoli, essendo gare ufficiali) dai giocatori di Serie A. Le sigle sono le seguenti: A=campionato di Serie A, CL=Champions League, EL=Europa League, CI/SI=Coppa Italia e Supercoppa Italia, N=Nazionale, U21=Under 21. In questa stagione, la corsa per il titolo di Supercannoniere si concluderà dopo l’Europeo e la Coppa America.