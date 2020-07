Cristiano Ronaldo è ormai imprendibile nella classifica del Supercannoniere. Con la doppietta su rigore contro l’Atalanta è arrivato al gol numero 43 della sua stagione e ora Immobile, in bianco da troppo tempo, è a -8, mentre Romelu Lukaku è -14. Da considerare, fra l'altro, che il portoghese dovrà giocare almeno una partita in più del laziale, il ritorno degli ottavi di Champions contro il Lione. Salgono in graduatoria anche Belotti, Muriel, Mertens e Ciccio Caputo.



La classifica del Supercannoniere somma tutti i gol segnati nelle partite ufficiali della stagione (campionato, Coppa Italia, Champions, Europa League, Supercoppa Italia, nazionali e Under 21, negli ultimi due casi valgono anche le amichevoli, essendo gare ufficiali) dai giocatori di Serie A.