Il turno delle tre coppe, Champions, Europa League e Coppa Italia, ha modificato la parte alta della classifica consentendo a Cristiano Ronaldo, grazie al gol contro il Ferencvaros, di avvicinarsi a Lukaku, rimasto all’asciutto contro il Real Madrid. Fermo anche Ibrahimovic, ma per infortunio. Con la doppietta nel derby di Marassi sale a quota 8 il giovane genoano Scamacca che ha segnato in campionato, in Coppa Italia e con la Under 21.







La classifica del Supercannoniere somma tutti i gol segnati nelle partite ufficiali della stagione (campionato, Coppa Italia, Champions, Europa League, Supercoppa Italia, nazionali e Under 21, negli ultimi due casi valgono anche le amichevoli, essendo gare ufficiali) dai calciatori di Serie A.

Le sigle sono le seguenti: A=campionato di Serie A, CL=Champions League, EL=Europa League, CI/SI=Coppa Italia e Supercoppa Italia, N=Nazionale, U21=Under 21.