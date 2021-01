L’ultima giornata di campionato riporta Ronaldo in testa alla classifica del Supercannoniere. Mentre Lukaku si ferma all’Olimpico contro la Roma, CR7 va a segno contro il Parma e sale a 22 gol, uno più del belga. Stop anche per Immobile, così Muriel accorcia sul laziale (16 a 14). Ora tocca alla Coppa Italia.



La classifica del Supercannoniere somma tutti i gol segnati nelle partite ufficiali della stagione (campionato, Coppa Italia, Champions, Europa League, Supercoppa Italia, nazionali e Under 21, negli ultimi due casi valgono anche le amichevoli, essendo gare ufficiali) dai giocatori di Serie A.



Le sigle sono le seguenti: A=campionato di Serie A, CL=Champions League, EL=Europa League, CI/SI=Coppa Italia e Supercoppa Italia, N=Nazionale, U21=Under 21.