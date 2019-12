Sorpasso. Cristiano Ronaldo ha superato Ciro Immobile in testa al Supercannoniere 2019-20. Con la doppietta segnata contro il Genoa, anche Lukaku accorcia sia sul laziale che sul portoghese, adesso l’interista è a -5 dalla vetta. Con il gol in Supercoppa, Dybala raggiunge quota 9. La classifica del Supercannoniere somma tutti i gol segnati nelle partite ufficiali della stagione (campionato, Coppa Italia, Champions, Europa League, Supercoppa Italia, nazionali e Under 21, negli ultimi due casi valgono anche le amichevoli, essendo gare ufficiali) dai giocatori di Serie A.