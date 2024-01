Supercoppa, Bertoni: 'Inter favorita ma a volte 2+2 fa 5. Beltran? Deve ispirarsi a Lautaro'

Daniel Bertoni ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha detto la sua in vista della semifinale di Supercoppa fra Napoli e Fiorentina: "In 90’ può succedere di tutto fra la Fiorentina e questo Napoli. Ed è meglio che non ci siano i supplementari, almeno i giocatori danno tutto subito per non andare ai rigori. La favorita delle 4 partecipanti comunque è sempre l’Inter, anche se nessuna delle altre deve sentirsi battuta in partenza perché nel calcio 2+2 a volte può fare cinque, non per forza quattro"



ITALIANO - Credo che Italiano non debba mai snaturarsi o abbandonare la sua filosofia. Dovrebbe tornare a un gioco più offensivo. A me piace dire “in Brasile samba e in Argentina tango”. Vuol dire che ognuno deve fare ciò che gli appartiene. Secondo me Italiano non deve cambiare troppo il proprio stile di gioco e mentalità, se alla lunga vuole raggiungere risultati e obiettivi. Certo, pesano tanto pure le assenze, come quella di Nico Gonzalez, fermato dalla lesione e non ancora recuperato pienamente.



BELTRAN - E' cresciuto tanto e può farlo ancora. Farà molto bene. Aveva solo bisogno di tempo per ambientarsi e capire come giocare nel calcio italiano. Il suo punto di riferimento deve essere Lautaro Martinez con l’obiettivo di arrivare il più vicino possibile ai livelli dell’attaccante dell’Inter. Anche Lautaro ha faticato all’inizio e poi è diventato un pilastro".