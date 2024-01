Supercoppa, convocati Napoli: c'è Olivera! La scelta su Zielinski e Cajuste

All'indomani della vittoria contro la Salernitana, il Napoli è con la testa al prossimo impegno. Giovedì ci sarà la semifinale di Supercoppa italiana contro la Fiorentina. Gli azzurri questa mattina sono partiti alla volta di Riyadh con diverse incognite che si porta dietro Mazzarri, considerando i tanti infortuni. Assenti, chiaramente, Anguissa e Osimhen (impegnati in Coppa d'Africa) e Natan (alle prese con l'infortunio alla spalla. C'è Olivera, per il quale si avvicina il rientro. Presenti Meret e Cajuste che lavoreranno a parte per gli stop muscolari, così come Zielinski (da valutare il suo recupero). Ecco i convocati:



PORTIERI - Contini, Gollini, Idasiak, Meret.



DIFENSORI - Di Lorenzo, Mazzocchi, Juan Jesus, D'Avino (2005), Ostigard, Rrahmani, Mario Rui, Olivera.



CENTROCAMPISTI - Cajuste, Demme, Gaetano, Zielinski, Lobotka, Gioielli (2004), Lindstrom.



ATTACCANTI - Politano, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, Zerbin.