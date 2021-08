A pochi giorni dall’inizio della Ligue 1, allo stadio Bloomfiled di Tel Aviv, Israele, va in scena la Supercoppa francese, o Trophée des Champions, come lo chiamano oltralpe. I campioni di Francia del Lille, orfani del loro numero uno Maignan e della loro guida Galtier, passato al Nizza, affrontano l’all star team del PSG vincitore della Coppa di Francia, che però non può ancora contare sui nazionali, fra cui il portiere campione d’Europa Gigio Donnarumma, ma anche Mbappé, Di Maria, Marquinhos, Verratti e Neymar . È la prima volta che PSG e Lille si affrontano in questa competizione. I nuovi Dogues di Gourvennec vogliono alzare il trofeo per la prima volta bella loro storia, dopo le sconfitte del 1955 contro il Reims e del 2011 contro il Marsiglia. Il PSG, invece, è primo nell’albo d’oro, con 10 titoli, e punta ad allungare sul Lione fermo ad 8 dal 2012.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Lille (4-4-2): Jardim; Djalo, Fonte, Botman, Mandava; Araujo, André, Xeka, Bamba; David, Yilmaz. Allenatore: Gouvernnec



PSG (4-3-3): Navas; Diallo, Kimpembe, Therer, Hakimi; Ebimbe, Pereira, Herrera; Draxler, Icardi, Kalimuendo. Allenatore: Pochettino.



LA CRONACA



1' Inizia la Supercoppa di Francia