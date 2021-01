Il Paris Saint-Germain batte 2-1 l'Olympique Marsiglia allo stadio Bollaert-Delelis di Lens e si aggiudica la Supercoppa di Francia. Al 22' gol annullato per fuorigioco a Icardi, che 17 minuti dopo sblocca il risultato ribadendo in rete una respinta del portiere Mandanda. Sul finire del primo tempo lo stesso attaccante argentino ex Inter colpisce la traversa con un gran tiro di sinistro.



Poi nel finale ancora Icardi guadagna il rigore, assegnato al Var e trasformato da Neymar (entrato dalla panchina) per il 2-0, prima di lasciare il posto a Kean. Il Marsiglia non si arrende e riapre la gara a un minuto dal novantesimo con Payet, ma ormai è troppo tardi e il risultato non cambia più.



Francia - Supercoppa



PSG-Marsiglia 2-1

GOL: 39' Icardi, 85' rig. Neymar, 89' Payet.



PSG (4-3-3): Navas; Florenzi, Marquinhos, Diallo, Kurzawa (65' Kimpembe); Paredes, Verratti, Herrera (90' Sarabia); Di Maria (65' Neymar), Icardi (88' Kean), Mbappé. (A disp. Rico, Bakker, Pembelé, Danilo, Draxler). All. Pochettino.



MARSIGLIA (4-3-3): Mandanda (46' Pelé); Sakai, Caleta-Car, Gonzalez, Nagatomo (66' Lirola); Rongier (80' Germain), Kamara, Gueye (56' Sanson); Thauvin, Payet, Radonjic (56' Benedetto). (A disp. Balerdi, Khaoui, Cuisance, Aké). All. Villas-Boas.



Ammoniti: ​Radonjic, Nagatomo, Lirola, Gonzalez. Mbappé.