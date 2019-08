E' del Borussia Dortmund il primo trofeo stagionale in Germania. Decisive le reti di Paco Alcacer e Sancho nella finale di Supercoppa contro il Bayern Monaco. Reus e compagni hanno ottenuto una rivincita importante dopo essere stati beffati sul finale della scorsa stagione nella corsa alla Bundesliga.



Nonostante le due reti di vantaggio, la partita ha visto i bavaresi controllare il pallone per la maggior parte del tempo e concludere più volte a rete rispetto al Dortmund. Il Borussia però si è confermato pericoloso e cinico, proprio come nella passata stagione, in attesa di giocarsi le proprie carte anche in campionato.