In Germania si apre il sipario sulla nuova stagione con la Supercoppa. Primo appuntamento ufficiale della stagione per il Bayern Monaco: la formazione di Nico Kovac, all'esordio sulla panchina dei bavaresi, affronta l'Eintracht Francoforte, squadra allenata dal croato nella passata stagione e vincitrice - proprio contro il Bayern - dell'ultima Coppa di Germania. Si tratta della seconda partecipazione per l'Eintracht alla Supercoppa (l'altro precedente risale alla sconfitta per 2-0 nel 1988 contro il Werder Brema), mentre il Bayern Monaco ha partecipato alle ultime sei edizioni portando a casa in tre occasioni il trofeo (2012, 2016 e 2017). I bavaresi vanno a caccia del 13esimo successo nella loro storia.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Eintracht Francoforte: Ronnow; Da Costa, Salcedo, Abraham, Willems; Hasebe, Torro, de Guzman; Fabian, Gacinovic; Haller.

Bayern Monaco: Neuer; Kimmich, Sule, Hummels, Alaba; Thiago, Martinez; Robben, Muller, Ribery; Lewandowski.



LA CRONACA

1' FISCHIO D'INIZIO - Comincia la sfida

21' BAYERN IN VANTAGGIO! Kimmich mette al centro un ottimo traversone per la testa di Robert Lewandowski, che di testa incrocia e batte Ronnow.

23' REAZIONE IMMEDIATA DELL'EINTRACHT - Conclusione violenta di Gacinovic da limite; il tiro del numero 11 termina a un soffio dal palo della porta difesa da Neuer.

26' RADDOPPIO DEL BAYERN - Ancora Lewandowski! Il centravanti polacco si fa trovare ancora una volta pronto sul cross di Robben e ancora di testa realizza la doppietta personale.

45' AMMONITO HUMMELS - Il difensore del Bayern Monaco entra in ritardo su un avversario e viene ammonito dall'arbitro Fritz.

45' TERMINA IL PRIMO TEMPO - All'intervallo, Bayern avanti 2-0.