Primo trofeo stagionale da assegnare in terra tedesca, in Germania si gioca la Supercoppa: alle 20.30 il Borussia Dortmund, vincitore della DFB Pokal nell'ultima stagione, dopo il 4-1 ottenuto in finale contro il Lipsia, sfida al Signal Iduna Park, stadio casalingo, il Bayern Monaco, campione in carica per quanto riguarda il titolo. Dopo la prima giornata di Bundesliga, è già tempo di Klassiker: la gara secca mette di fronte le due squadre tedesche più blasonate, guidate dai nuovi tecnici Marco Rose e Julian Nagelsmann. Momenti diversi per gialloneri e bavaresi: i primi sono partiti molto bene, i secondi con qualche difficoltà. Il Borussia Dortmund punta tutto sulla vena realizzativa di Haaland, che dovrebbe essere sostenuto da Bellingham, Reyna e Reus, con Hazard fuori per infortunio. Nel Bayern tutto ruota attorno a Lewandowski, dietro di lui Sané, Müller e Gnabry, out Pavard. In caso di parità, supplementari e poi rigori.



h 20.30 Signal Iduna Park; Borussia Dortmund-Bayern Monaco LIVE





LE FORMAZIONI UFFICIALI:



BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Passlack, Moukoko, Akanji, Schulz; Witsel, Dahoud; Bellingham, Reyna, Reus; Haaland. All. Rose



BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Süle, Davies; Kimmich, Goretzka; Coma, Müller, Gnabry; Lewandowski. All. Nagelsmann





LA CRONACA: