Anche in Germania è week end di Supercoppa, con un altro grande classico: si affrontano domani sera Borussia Dortmund e Bayern Monaco, che nella scorsa Bundesliga si sono disputati il titolo fino all'ultimo, con la vittoria bavarese per soli due punti. Il Borussia ha l'opportunità di giocare la sfida nel suo stadio, ma questo non le procura un pronostico favorevole: il Bayern è infatti nettamente avanti su Stanleybet.it, a 2,05. Il pari al 90' vale 3,65, il successo giallonero è dato a 3,25. Per gli analisti, le due reti non rimarranno inviolate a lungo: il Goal figura a 1,55, il NoGoal è ritenuto improbabile, a 2,40. Favorevole al Bayern il computo dei precedenti: quattro vittorie negli ultimi cinque incroci. Terribile il 5-0 rifilato al Borussia nello scorso aprile. L'ultima sfida in Supercoppa è del 2017, la vinse il Bayern ai rigori.