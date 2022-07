Semaforo verde in Germania, dove è tutto pronto per la Supercoppa nazionale tra Lipsia e Bayern Monaco, rispettivamente vincente della Coppa tedesca e della Bundesliga. il Bayern giocherà la prima gara ufficiale senza Robert Lewandowski dopo tanti anni, in attacco ci sarà l'ex Liverpool Mané. C'è attesa per vedere Matthis de Ligt ma l'olandese va solo in panchina così come Mazraoui e Gravenberch.



LA PARTITA LIVE



15' - Passano due minuti e Nkunku trova il gol del pareggio, ma l'arbitro annulla per fuorigioco: al momento del tocco di Simakan, l'attaccante francese è partito oltre i difensori avversari



13' - Vantaggio Bayern! Musiala prende palla dentro l'area, diagonale destro e pallone che si infila nell'angolino lontano.



1’ - Partiti!



Le formazioni ufficiali:



Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Gnabry, Muller, Musiala; Mané. All.: Nagelsmann.

Lipsia (3-5-2): Gulasci; Simakan, Orban, Halstenberg; Henrichs, Kampl, Szoboszlai, Laimer, Klostermann; Nkunku, Forsberg. All.: Tedesco.