Supercoppa di Spagna con sorpresa. Sì, perché a vincerla non è il Barcellona di Lionel Messi, ma l’Athletic Bilbao di Inaki Williams. All’Estadio de La Cartuja, va in scena una pazza sfida tra catalani e baschi: avanti i blaugrana con Antoine Griezmann, i biancorossi pareggiano con De Marcos; al 77esimo, poi, è ancora Le Petit Diable a portare avanti i suoi, ma al 90esimo Villalibre, el Toro de Guernica, fa 2-2 e manda la sfida ai supplementari.



Supplementari decisi da un gol, al 93esimo, di Inaki Williams, che regala il trofeo all’Athletic. Partita da dimenticare per Lionel Messi: ha rischiato di non esserci per un problema fisico, è stato espulso al 121esimo per una reazione, a palla lontana, su un avversario: sbracciata, var e rosso. E’ la prima espulsione in carriera con la maglia del Barça. Le precedenti 2 erano arrivate con l'Argentina.