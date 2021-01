Dopo la prima semifinale tra Real Sociedad e Barcellona di ieri, che ha visto i blaugrana conquistare la finale ai calci di rigore, arriva la seconda finalista. A sorpresa, l’Athletic Bilbao vince 2-1 contro il Real Madrid e passa il turno, eliminando la formazione allenata da Zidane. Decidono due gol dell'ex Atletico Madrid Raul Garcia. I Zurigorriak si ritroveranno di nuovo i catalani in finale della Supercoppa di Spagna: l'ultima vittoria dei baschi è arrivata contro i Culé nel 2015, quando a decidere il doppio scontro ci pensò Artiz Aduriz con quattro gol tra andata e ritorno.







Real Madrid-Athletic 1-2



Real Madrid (4-3-3): Courtois; Lucas Vázquez, Varane (46' Nacho Fernández), Sergio Ramos, F.Mendy; Modric (67' F.Valverde), Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema (88' Mariano Díaz), E.Hazard (67' Vinicius). All. Zinédine Zidane



Athletic (4-4-2): Simón; Capa (68' Lekue), Núñez, Íñigo Martínez, Balenziaga (79' Morcillo); De Marcos, Dani García, Vencedor (68' Vesga), Muniain (71' Berenguer); Raúl García (79' Villalibre), Iñaki Williams. All. Marcelino García Toral



Marcatori: 18' e 38' rig. Raúl García (A); 73' Benzema (R)



Arbitro: Juan Martínez Munuera



Ammoniti: 37' Lucas Vázquez, 57' Capa, 83' Kroos, 84' Dani García, 89' Simón



Espulsi: nessuno