Il Real Madrid ha spazzato via il Valencia, l'Atletico Madrid ha battuto di carattere il Barcellona, vincendo in rimonta, nelle rispettive semifinali: la finale della Supercoppa spagnola, in programma oggi alle ore 19 nella cornice del King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah in Arabia Saudita, è un infuocato derby di Madrid. Nell'ultima finale di Supercoppa - quella europea dell'agosto 2018 - il Real è andato ko ai rigori contro i Colchoneros, mentre il pareggio è stato il risultato con cui si è chiuso l'ultimo precedente, la sfida in Liga dello scorso settembre. Real e Atletico condividono il primato come miglior retroguardia in campionato, con sole 12 reti subite in 12 gare. Una gara che consegnerà la Supercoppa dopo il nuovo format che ha visto la "Final Four"-





LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Gimenez, Lodi (dall'89 Llorente); Correa, Partey, Herrera (dal 56' Vitolo), Saul; Joao Felix, Morata.



Real Madrid (4-3-2-1): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Kroos, Casemiro, Valverde; Modric, Isco (dal 60' Rodrygo); Jovic (dall'84' Mariano Diaz).



Ammoniti. 37' Felipe (A), 74' Thomas (A)



h 19 ​King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah: Real Madrid-Atletico Madrid 0-0 LIVE





LA CRONACA:



80' - Morata a un passo dal gol: imbeccato alla grande, conclude sul primo palo ma Courtois neutralizza.



67' - Cosa si divora Valverde! A un passo dalla porta, invece di colpire di testa, si avvita su se stesso e manda alto prendendo la palla di ginocchio.



51'- Jovic a pochi millimetri dal gol: discesa e sinistro a incrociare che sfiora il palo.



46' - Inizia la ripresa.



45' - Termina un primo tempo avaro di emozioni e privo di gol.



43' - Varane vicino al gol: colpo di testa su corner che termina alto di poco.



38' - Bella percussione di Mendy, che conclude a lato della porta di Oblak.



20' - Ancora Atletico vicino al gol, stavolta con Morata. palla fuori di poco.



13' - Joao Felix vicino al vantaggio, con una rasoiata che termina fuori di poco.



9' - Real pericoloso con una conclusione di Modric, Oblak neutralizza.



1' - Inizia il match.