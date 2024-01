Real Madrid-Barcellona LIVE dalle 20. Le formazioni ufficiali: Pedri e Bellingham dal 1'

Il Clasico. Real Madrid e Barcellona si sfideranno per la finale della Supercoppa di Spagna 2024. Il match si disputerà in Arabia Saudita, allo stadio dell'Università Re Sa'ud di Riyadh (con diretta TV su Telelombardia e streaming sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio) alle ore 20. I Blancos di Carlo Ancelotti si sono qualificati per la finale battendo per 5-3 i rivali cittadini dell'Atletico Madrid. Il Barcellona, dal canto suo, ha avuto la meglio sull'Osasuna per 2-0.



LE FORMAZIONI UFFICIALI -



REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Tchouaméni, Valverde, Kroos; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr. All. Ancelotti



BARCELLONA (4-3-3): Peña; Koundé, Araújo, Christensen, Balde; Roberto, De Jong, Gündoğan; Ferran, Pedri, Lewandowski. All. Xavi