Supercoppa di Turchia, ora cosa succede? Ecco perché il Galtasaray non ha ancora vinto

e con il risultato già indirizzato sull'1-0 dal gol al minuto 1' di Mauro Icardi. Disputatata in campo neutro in Turchia dopo che la federcalcio turca aveva già rinviato la prima data prevista il 30 dicembre a Ryiad in Arabia Saudita, era una gara a rischio fin dalla lunga vigilia per la rottura maturata da tempo dal Fenerbahce con la Federcalcio turca e soprattutto con il movimento arbitrale turco.Il Fenerbahce ha prima scelto di mandare in campo la formazione Under 19 e poi ha scelto di ritirare la squadra dal campo dopo il gol dell'1-0 interrompendo di fatto la gara. Perché però il titolo non è stato assegnato quindi al Galatasaray? La risposta sta nel regolamento perché per poter assegnare il titolo si dovrà aspettare il referto arbitrale e che questo venga valutato dagli organi federali.

Se verrà confermato anche dagli atti ufficiali che la gara è stata interrotta non per motivi di contumacia (una gara non può terminare con una squadra con meno di 6 uomini in campo per squadra soprattutto in caso di infortunio) allora verrà assegnato il 3-0 a tavolino e verrà vidimata la vittoria del trofeo da parte del Galatasaray. In questo caso il gol segnato da Icardi non sarà ritenuto valido.