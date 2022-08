Comincia subito col botto la stagione del Real Madrid di Carlo Ancelotti. A poco più di due mesi dal trionfo sul Liverpool in Champions League, i Blancos scendono in campo per la Supercoppa Uefa contro l’Eintracht Francoforte, fresco vincitore dell’Europa League. Sulla carta non c’è storia nel pronostico della gara, che vede nettamente favoriti i Blancos: L’«1» oscilla infatti tra l'1,44 e l'1,45, con i tedeschi tra quota 6,80 e 7,25 la posta, mentre il pareggio al 90' vale 4,50. A Helsinki c’è attesa per un match da almeno tre reti complessive: l'Over è proposto a 1,57, mentre una gara con meno di tre reti è meno probabile ed è offerta a 2,25. Avanti anche il Goal, la cui quota oscilla tra 1,72 e 1,77, mentre il No Goal va da 1,94 e 2,08. È stato l’uomo dell’ultima stagione, ma a 34 anni non ha intenzione di fermarsi: Karim Benzema è il principale indiziato a segnare la prima rete della stagione europea: il francese come primo marcatore della sfida si gioca a 3,00, mentre il suo gol in qualunque momento della gara scende a a 1,65.