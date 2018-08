Prende ufficialmente il via la nuova stagione di Real e Atletico Madrid. A Tallin, in Estonia, le due formazioni madrileno si sfidano per la Supercoppa Europea. Esordio ufficiale sulla panchina delle Merengues per Lopetegui, in quella che sarà la prima partita dei Blancos senza Zidane e Cristiano Ronaldo, passato alla Juventus, e con un Modric tentato dall'esperienza all'Inter. Di fronte l'Atletico Madrid di Simeone, reduce da un grande mercato dopo un lungo stop: oltre ad aver trattenuto tutti i big (su tutti Oblak, Godin e Griezmann), i Colchoneros hanno acquistato Lemar, Arias, Gelson Martins e Kalinic, arrivato dal Milan. Il Real va a caccia della terza Supercoppa Europea di fila, con i rivali che sperano di interrompere la striscia positiva di finale internazionali vinte che dura dal 2000. Fischio d'inizio alle 21.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Real Madrid (4-3-3): Keylor Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Isco, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Asensio.



Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Lucas Hernández; Koke, Rodri, Saúl, Lemar; Diego Costa, Griezmann.