È ancora agosto ma si gioca già per un trofeo, il primo della stagione: la Supercoppa Europea. Se lo contendono Manchester City e Siviglia alle 21 al Georgios Karaiskakis Stadium di Pireo.



Le due squadre vincitrici delle passate Champions League ed Europa League, ai danni di Inter e Roma, hanno iniziato la stagione in due modi opposti. Gli inglesi sono partiti subito col turbo, con un 3-0 al Burnley marchiato Haaland in cui però hanno perso De Bruyne. Gli spagnoli invece hanno perso in casa con il Valencia anche se, almeno da palmares, partono avanti sul club di Guardiola. Il City infatti punta a vincere la Supercoppa per la prima volta nella propria storia, dopo aver fatto la stessa cosa con la Champions; il Siviglia invece ha già questo trofeo in bacheca. Se l’è giocato sei volte, l’ha vinto solo nel 2006,



Senza De Bruyne, Ruben Dias e Bernardo Silva, Pep deve correre ai ripari: in difesa potrebbe debuttare dal 1’ Gvardiol. Resta il ballottaggio Ederson-Ortega. Allo stadio Karaiskakis di Atene i Citizens vanno a caccia del quarto trofeo del 2023 (potevano essere 5, vista la sconfitta nel Community Shields contro l'Arsenal). Nel Siviglia fuori Nianzou e Marcão, ci sono gli ex 'italiani' Suso e Ocampos. Di seguito il LIVE della gara.



FORMAZIONI UFFICIALI:



Manchester City: Ederson, Walker, Akanji, Gvardiol, Ake; Rodri, Kovacic; Foden, Palmer, Grealish; Haaland.



Siviglia; Bounou, Jesus Navas, Badé, Gudelj, Acuna; Jordan, Rakitic; Ocampos, Torres, Lamela; En-Nesyri