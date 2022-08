Real Madrid-Eintracht Francoforte (calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valida per la Supercoppa UEFA. I campioni di Spagna e d'Europa sfidano il club tedesco, vincitore dell'Europa League. Si gioca all'Olympic Stadium di Helsinki.



Ancelotti schiera la formazione tipo, lasciando in panchina i nuovi acquisti Rudiger e Tchouameni. Dall'altra parte Glasner deve fare a meno di Kostic, che non ha viaggiato con la squadra in Finlandia perché è pronto a volare in Italia per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con la Juventus. In panchina ci sono Gotze e l'ex milanista Hauge.



Arbitra l'inglese Oliver, che ha un solo precedente con il Real Madrid: i quarti di finale in Champions League nel 2018, quando il portiere juventino Buffon lo definì con "un bidone dell'immondizia al posto del cuore". La novità è il fuorigioco semiautomatico con telecamere capaci di tracciare 29 punti del corpo di ogni singolo giocatore: il nuovo sistema è stato testato in 188 partite e oggi fa il debutto in una gara ufficiale, per poi essere riproposto in tutte le partite della Champions League.



FORMAZIONI UFFICIALI



REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius. (A disp. Lunin, Vallejo, Nacho, Hazard, Asensio, Lucas Vazquez, Tchouameni, Ceballos, Rodrygo, Rudiger, Mariano Diaz, Camavinga). All. Ancelotti.



EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Touré, Tuta, N'Dicka; Knauff, Sow, Rode, Lenz; Kamada, Lindstrom; Borré. (A disp. Ramaj, Grahl, Smolcic, Jakic, Kolo Muani, Alidou, Hasebe, Alario, Chandler, Hauge, Gotze). All. Glasner.